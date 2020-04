La hermana de Ortega Cano niega haber insultado a Ana María Aldón: "Se te escucha decir hija de..."

‘Sálvame’ asegura tener pruebas de que un miembro de la familia Ortega Cano no está cómodo y critica a Ana María Aldón, mujer del diestro. No sabíamos ni quién ni qué se decía, pero Carmen Ortega Cano ha intervenido en directo en el programa por otro motivo, para desmentir a Kiko Jiménez, y descubrimos que se trata de ella.

“¿Quién me ha grabado eso y con quién estoy hablando?”, preguntaba ella inmediatamente y lo negaba una vez más: “Yo no tengo ese lenguaje, me conocéis bien”.