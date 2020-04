El arrollador regreso de Lydia Lozano tras 35 días de aislamiento: "Qué subidón"

Lydia Lozano ha pasado 35 días confinada en casa. Coincidiendo con la declaración del estado de alarma, la colaboradora de ‘Sálvame’ empezó a sentirse mal. Sus síntomas eran compatibles con los que provoca el coronavirus así que le recomendaron que, por prevención, no saliera de casa y estuviera aislada.

También en directo la hemos visto subirse a su coche con aguantes, arrancar, llegar a Telecinco y, por fin, pisar el plató de nuevo. Y ha entrado como solo ella sabe hacerlo, arrollando. Abriendo los brazos como si los abrazara a todos en la distancia, gritaba y decía: “¡Qué subidón! ¡Ver a gente que conozco! ¡Qué alegría veros, no os lo podéis imaginar!”

La música inundaba el plató y, ya más tranquila, se sentaba en su silla: “¡Qué tardes me habéis dado! ¡Qué gusto veros!” Lydia seguía impactada tras haber visto Madrid vacío, lo que le parece “un mundo aparte” y nos confiesa que ha estado muy impresionada: “He llorado mucho y me ha costado mogollón salir, porque soy aprensiva y vivo con una persona”.

La colaboradora no ha podido evitar emocionarse viendo a sus compañeros: “Habéis estado divertidísimos, hasta me he reído con Matamoros ¡Fíjate si estoy sensible!”