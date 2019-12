El hermano de la amiga de Cayetano Rivera carga contra la prensa: "Queréis buscar algo que no hay"

Tras las fotografías de Cayetano Rivera y su amiga, Karelys Rodríguez, paseando por Londres, 'Sálvame' ha hablado con Keymer, el hermano de ella, para saber cómo lo está pasando la familia. Keymer se ha mostrado muy molesto con la prensa y confirma que lo están pasando mal: "Queréis buscar algo que no hay. Indagar, enredar y ya satura". Alega que no es agradable todo lo que se está diciendo sobre su hermana y cree que de una "tontería" se está haciendo un mundo: "Este es un país de coña, salta una tontería de estas y montáis una…" Además, cree que no hay nada "malo" en que su hermana y el torero tengan una amistad.