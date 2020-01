Hugo Castejón, sobre Mila Ximénez: "He notado que al no estar Mila, la gente está más liberada"

Hugo asegura que en esta nueva oportunidad ha intentado "reconstruir" relaciones con algunos de sus compañeros que para él estaban deterioradas: "Aunque se ha complicado a veces, estoy poniendo todo para que realmente podamos tener una relación cordial". Pero Kiko no entiende entonces porque sus compañeros le han nominado: "Creo que es el precio de ser libre y hacer lo que uno piensa, el no callarse y no seguir el juego al resto", ha explicado el concursante.

En cuanto a las fiestas y a no molestar a sus compañeros, Hugo cree que solo intenta pasárselo bien: "Aunque hacemos bastantes locuras, intentamos pasarlo bien y no molestar a los demás. Creo que hay una gran diferencia, puede ser que se despierten pero el objetivo no es ese". Pero a pesar de todo, su enemistad con Mila Ximénez sigue más fuerte que nunca y, aunque ella no ha entrado en el reality, es probable que este domingo se una a sus compañeros en esta aventura: "He notado que al no estar Mila, la gente está más liberada".