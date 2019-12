Ian, el exnovio de Macarena, ataca a Rafa Mora: "¿Qué le molesta a Súper Rafa Mora? ¿Que le sean desleal? Pues chico, no es mi problema"

Con la inauguración de la 'Sala de los Ciervos', Rafa Mora pasó un mal momento al creer que su novia, Macarena, podría haberle sido desleal. Tras hablar con ella, se enteró de que su novia y su ex, Ian, se encontraron en un restaurante. Según contó el colaborador, su novia se lo ocultó porque no le dio importancia pero Rafa se mosqueó. Finalmente, el colaborador se enteró que no era él el implicado y pudo respirar tranquilo ... o no.

Y es que resulta que al salir a la luz esta información y como no es la primera vez que el nombre de este chico sale en los medios, 'Sálvame' se ha puesto en contacto con Ian para saber su opinión sobre todo esto. El ex de Macarena ha contado que es verdad que coincidieron en un restaurante pero que no cruzaron palabra. Además, ha resaltado que al verle, Macarena se puso un poco nerviosa. Ian entiende que Rafa esté "dolido y resentido" por todo lo ocurrido en el pasado, pero no se ha quedado callado y le ha lanzado alguna pullita: "¿Qué le j*** a Súper Rafa Mora que le sean desleal? Pues chico, no es mi problema".