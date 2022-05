Rocío Carrasco ha querido mostrar una prueba definitiva de la llamada que mantiene Luis Pliego con Marta Riesco y del que ella mantiene que nunca habló con la reportera, mientras ella asegura que esto no fue así, tras hacer la recreación junto a Jorge Javier desde el restaurante.

"Visto lo que hemos visto, puedo decir y digo con la boca muy grande que yo nunca he llamado a Marta Riesco, que nunca he hablado directa ni indirectamente con ella", así se ha dirigido Rocío Carrasco a la cámara tras ver estas imágenes y asegura que "nunca le he ofertado a Marta Riesco un trabajo", mandado tras esto, un beso a la reportera. "Luis le envía un WhatsApp, ella le dice que está en una reunión" y que después le llama: "La llamada que muestra Luis pone: 'llamada entrante", asegura.