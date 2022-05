Rocío Carrasco y Jorge Javier, desde el restaurante, recrean la comida con Luis Pliego y cómo se produjo la llamada con Marta Riesco

Marta Riesco sigue asegurando que habló con Rocío Carrasco en la llamada con Luis Pliego , a pesar de que ambos lo niegan, lo que hizo que Jorge Javier dijera lo que piensa sobre la reportera : “Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando".

Jorge Javier y Rocío se sientan en la mesa y ella relata: "Estamos aquí comiendo, suena el teléfono, esta es la novia del ser, se levanta". E invita al presentador a que haga el recorrido que hizo Luis con el teléfono: "Cuando llega a este punto la cámara lo coge, si Luis Pliego está aquí hablando por teléfono y si estoy en aquella mesa a mí no se me puede escuchar mi voz". "Yo no he hablado jamás con ella", asegura la hija de Rocío Carrasco.