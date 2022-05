Rocío Carrasco responde a Marta Riesco: "No te llamo loca, te llamo mentirosa porque lo eres"

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Rocío Carrasco, sobre la versión de Marta Riesco: "Usa esa mentira para volver a ejercer violencia sobre mí"

Rocío Carrasco niega rotundamente la versión de Marta Riesco: “Yo no he hablado jamás con esta chica”

Tras la última intervención de Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa', en la cual sigue manteniendo que habló con Rocío Carrasco y que se puso sobre la mesa una oferta de trabajo, el presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, se traslada al lugar de los hechos y habla con Rocío Carrasco.

Marta Riesco, además de hablar en su programa, ha hablado a través de sus redes sociales sobre todo lo ocurrido y su estado de ánimo. La reportera no para de comentar que no quiere que la dejen de "loca. Tengo mis pruebas, yo no diría esto si no estuviera cubierta". Rocío Carrasco responde ante las acusaciones de Marta Riesco de "de loca no, de mentirosa, porque lo eres, muy mentirosa".

Rocío Carrasco explica que si "se llega a quedar en una mera anécdota, que esta chica de repente suelta la barbaridad que suelta y ya está, si se llega a quedar ahí muy bien, pero lo que no te puedes inventar de ni ninguna de las maneras es que tú has hablado conmigo, usar esa mentira para volver a ejercer violencia sobre mí. Lo lleva haciendo desde que dio el bombazo, desde ese día no deja de retarme".

Sobre la expresión que repite Marta Riesco de "el as bajo la manga", refiriéndose a las pruebas, Jorge Javier recuerda que Antonio David, "el ser", es muy dado, a decirla también. Ante esto, Rocío Carrasco lo tiene claro:" 'El ser' no se había ido de Telecinco, el ser estaba en Telecinco más presente que nunca, el maltrato que 'el ser' ejerce sobre mí no cesa, porque tiene quien lo ejerce por él y eso es lo que esta chica ha dicho esta mañana"

No solo por la coletilla de "el as bajo la manga", también por las palabras de Marta Riesco de esta mañana "no es capaz de llamar a sus hijos", sobre esto, la hija de Rocío Jurado añade "eso viene de donde viene".

Después de que Marta Riesco se sienta presionada a enseñar las pruebas, Rocío Carrasco se muestra clara y contundente: "a ti no te ha puesto una pistola en la cabeza nadie, lo que si te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas"

Rocío Carrasco no puede pasar por alto una cosa, "ella ha puesto en duda mi condición como víctima de violencia de género. Ha utilizado que yo lo que quería era usar su presencia, su divina palabra e imagen y estampa para usarlo en un procedimiento de violencia de género".

Rocío Carrasco, indignada ante el apoyo de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' a Marta Riesco

Además, Rocío, no duda en criticar la conducta de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa', "dónde se va a permitir que se lleve esto, pero no os dais cuenta absolutamente todos de que es una barbaridad, no os dais cuenta a todos los compañeros que le bailáis al agua os está llevando al mismo sitio. "Yo loca, no estoy, estoy más cuerda que nunca gracias a Dios".

Ante las lágrimas de Mata Riesco, Rocío Carrasco sentencia a la reportera: "Se permite salir llorando en el programa de televisión. No llores tanto, que la que ha llorado en su casa he sido yo cuando he oído nombrar a mis hijos"

Rocío Carrasco recalca que lleva 20 años “teniendo que defenderme de cosas como de las que hoy me tengo que defender. Cuestiones sin ningún tipo de veracidad”. A pesar de que a Rocío Marta Riesco le da pena, lo peor es que “yo me tenga que ver una vez más en la tesitura de algo que es mentira”.