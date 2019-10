‘Sálvame’ debatía sobre relaciones, amores… y Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabra cuando menos lo esperábamos: “Tengo que decir Alberto, que he vuelto a Grindr”, ha dicho dirigiéndose al director del programa. No sabemos exactamente por qué lo decía pero sí nos ha aclarado algo: “Precisamente lo he dicho porque lo he puesto aquí hace un momento y no está mal”, un comentario ante el que todos se reían.