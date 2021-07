Isa Pantoja, sobre su prima Anabel: "Sálvame', en general, le ha venido muy bien para todo"

Por un lado, Isa se ha pronunciado sobre la marcha de Irene Rosales de la televisión. Asimismo aseguró que su hermano, Kiko Rivera, y su mujer no están pasando una mala racha. "Les veo bien. Cuando salió el rumor me extrañó bastante, pero ahí están ellos que lo han desmentido. Mi relación con Irene es buena y la veo bien. No sé por qué se ha quitado de 'Viva la vida' porque le gustaba mucho, pero supongo que estará agobiada por las críticas que ha recibido por la pelea familiar", expresó.