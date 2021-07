Al enterarse la periodista se vino abajo. Sus problemas económicos no le están haciendo pasar un buen momento pero mucho menos que se digan informaciones sobre ella que no son ciertas, tal y como ha dicho. Entre lágrimas, Chelo se sinceraba .

Tras las confesiones de Chelo, María Patiño y Gema López tomaban la palabra para darle su apoyo . "A mí lo que me da rabia es ver sufrir a Chelo García Cortés y sentirse señalada con otra de las grandes mentiras de un señor que ha tenido el apoyo de mucha gente que ha confiado y sigue confiando en él, entre ellas Chelo. Este señor ha tenido el apoyo de su equipo, aquí la posibilidad de realizar un trabajo y además ha tenido el apoyo de Chelo. Yo sí que no le voy a dar un voto de confianza", dijo Patiño.

Por su parte, Gema entornó el 'mea culpa': "En esta ocasión hay una cosa que me da más rabia y es culpa mía. Yo no he sido consciente de que Chelo estaba tan mal. En la primera crisis Chelo se desahogó mucho conmigo, hablamos mucho, compartimos muchas cosas y yo como estuve centrada en lo mío pensé que estaba mucho mejor. Me daría rabia que esa complicidad se haya perdido. Siento no haberme dado cuenta".