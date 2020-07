Iván González tuvo una relación con una mujer de 60 años: "Es muy famosa en Italia"

"Estuvimos como un año. Él es muy tóxico, era muy malo. Es una persona que no cambia, yo no lo veo que tenga un cambio a bien. Un día te ama, quiere tener hijos contigo, y al día siguiente te manda a la mierda, Me volvió loca tanto sí y tanto no", ha contado a 'Sálvame'.

Pero lo más impactante ha sido cuando ha contado los presuntos motivos de su ruptura: "Se acabó porque se fue a Italia y se lió con una señora mayor. Me dijo que se iba a un programa y le pregunté si era de parejas. Me dijo que no y antes de que saliera ya me mandaron vídeos que se estaba besando con una señora mayor, de 60 años, y eso a mi me volvió loca", ha relatado.