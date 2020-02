Patiño, a Ivonne Reyes: “Pepe Navarro me ha asegurado que sabe quién es el padre de tu hijo”

Ivonne Reyes no quiere hablar de Pepe Navarro porque así se lo ha pedido su hijo Alejandro y porque quiere respetar que él es el protagonista. Sin embargo, el propio Álex ha hablado del tema en 'Supervivientes' y María Patiño tenía una preguntaba para Ivonne: “Pepe Navarro me ha asegurado que sabe quién es el padre de tu hijo ¿Estás preparada para que se atreva a dar el nombre?”.

"Yo voy a intentar no alimentar el tema", ha respondido la aludida e invitaba a Pepe a que saque "todo": "No tengo ningún problema", ha dicho y ha concluido con una pullita: "En esa cama estuvimos dos, no voy a hablar más".