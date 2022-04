Ivonne Reyes se siente perseguida y denuncia a Pepe Navarro: "Vi un coche sospechoso y no es la primera vez"

Ivonne Reyes visita el plató de 'Sálvame', tras la tensa intervención de Pepe Navarro en 'Viva la vida'. El presentador, Jorge Javier, no duda en preguntar a la invitada si tiene miedo, Ivonne, no titubea a la hora de contestar, "sí, hace tiempo, pero no voy a estar en la calle, por el mundo y en los programas con cara de miedo".