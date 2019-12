Jesulín De Ubrique y María José Campanario rompen tres años de silencio: hablan de la enfermedad de ella y de lo bien que está su relación

María José ha contado que, a pesar de sufrir fibromialgias, ahora mismo se encuentra bien como para trabajar y que convive con su enfermedad como puede: "Se ha convertido mi compañera de vida. Tomo una pastilla para poder dormir y por ello he ganado peso pero me compensa". Además, ha asegurado que no cree que las criticas le hayan influido en su enfermedad pero que ha necesitado acudir a terapia: "Hubo un momento que necesite ayuda psiquiátrica porque a veces desconoces como gestionar ciertas situaciones".

Económicamente están en su mejor momento y Jesulín ha asegurado que le han ofrecido ser tertuliano para un programa matinal pero que no le pagan lo suficiente y por eso lo rechazó. "Si no respetan mi caché, no me pongo el traje. No necesito torear para vivir", zanjaba el torero refiriéndose a todas las veces que ha rechazado trabajos porque no le pagaban lo que él pedía.