“Me da la sensación que en el programa sobro y cada vez que vengo me sacan eso que me suda el mismo tallo”, decía un J.M. bastante enfadado. Y es que sus compañeros estaban recomendado a su madre que apagara la televisión.

Jesús Manuel Ruiz: "Se rozó el límite"

Y es que hay temas que, ya ha avisado, no va a abordar y tampoco se deben poner sobre la mesa: “Digo mi madre, mis amigos de la infancia…” Por eso, imagina que lo que se pretende es que un día abandone: “Creo que lo que quieren es que un día me vaya y no pasa nada, no me voy a ir enfadado pero como se rozó el límite…”