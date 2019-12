Jorge Javier, tras su operación, hace balance del año mas difícil de su vida: "Me están medicando contra la depresión"

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado y ha hecho balance del año que ha pasado en una entrevista para la revista 'Lecturas'. "Me están medicando contra la depresión", ha contado el presentador. Y es que Jorge no ha pasado el mejor año de su vida y tras el ictus, ha contado que va a terapia porque pensó que la vida ya no le iba proporcionar ninguna emoción: "En verano toqué fondo, no tenia ilusión por nada".

También ha contado que tuvo el tema de la muerte muy presente y cuáles son sus prioridades ahora: "Te le doy mucha importancia la tranquilidad y a disfrutar". El presentador, ha aprovechado la ocasión para le ha dedicado unas bonitas palabras a Paco, su pareja en el momento que todo ocurrió y quien no se separó de él en ningún momento: "Lo que he sentido por Paco no lo he sentido por nadie. Ahora sé lo qué no quiero y que lo que venga me haga sentir".