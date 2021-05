Jorge Javier Vázquez echa a Kiko Matamoros del plató por defender al juez Calatayud: "No hagas el ridículo"

Los colaboradores estaban hablando de la entrevista del pasado viernes a María Teresa Campos en la edición extra del 'Deluxe' y, para Kiko Matamoros , una vez más, fue demasiado explícita y grave la forma que se tiene de hablar en la televisión de la presunta agresión que Rocío Flores ejerció contra su madre, Rocío Carrasco, en el año 2012. María Teresa aclaró que dicha agresión no fue "un empujón":

El colaborador ha nombrado la Ley del Menor para que "no se desenpolve el pasado de Rocío Flores" públicamente y a un juez que, dice, la defiende: Emilio Calatayud. Este juez de menores, a raíz de la emisión del documental, dijo que no entendía como "la fiscalía no había puesto una denuncia a Rocío Carrasco" por haber atentado contra la intimidad de su hija y, cuando Matamoros le ha nombrado en plató, Jorge Javier ha estallado.