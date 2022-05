A colación de la opinión de Jorge Javier, sobre Nacho, Terelu intuye que dice esas cosas porque "no te sigue el rollo". El presentador se muestra muy sincero y añade "que va, que va". Jorge Javier aclara lo que le ocurre últimamente, "Voy a decir un secreto, estaréis observando en este 'Supervivientes' que ya no tonteo con ningún hombre" .

Con una media sonrisa, el presentador continúa su discurso, explica que no se siente igual que antes "con 51 a punto de 52 ...". Las colaboradoras no pueden creer lo que oyen, replican la conducta de su compañero. Entre risas, Jorge Javier recalca "es que no me gusta ninguno".