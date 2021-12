Jorge Javier Vázquez arremete contra Ivonne Reyes: "Me puso de los nervios"

En 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez ha reprochado a Ivonne Reyes su actitud. "Me puso de los nervios", ha comenzado diciendo. "Tiene el culo pelado para enfrentarse a la prensa y no estar todo el rato vendiendo su conferencia. Me llama la atención que con toda la libertad del mundo ha estado viniendo a los platos de televisión a contar su historia, porque además le llamábamos con mucho gusto para que viniera, y ahora que se sienta, no le hace gracia", ha explicado el presentador. "Ella se amparaba mucho en que Pepe no hablaba, pero ahora que habla…A mí me encantaría escuchar al hijo de Pepe".