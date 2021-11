Pepe Navarro confiesa que no entiende por qué Ivonne Reyes asegura que el padre de su hijo es él, cuando él tiene claro que no mantuvieron relaciones íntimas semanas previas a quedarse embarazada. ¿Por qué no se hizo entonces la prueba de paternidad para demostrarlo? Ivonne acudió a los medios de comunicación y él no accedió por dignidad. "Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño". Reconoce que se equivocó.