A Jorge Javier Vázquez no le ha gustado nada de nada la intervención de Las Mellis en 'Sábado Deluxe'. Acudieron para hablar de su bache profesional y par remontarlo, pero el presentador cree que estaban enfadadas y que con su actitud daban a entender que les estaban haciendo una encerrona: "Si te llaman para venir tienes que saber ne qué consiste el juego y no venir de mala leche, ellas vienen aquí y saben lo que vienen , esto no es ningún engaño".