Lydia Lozano ha entrado de nuevo en 'Secret Story' para asaltarla y robar junto a un equipo de élite... Sin embargo, Jorge Javier Vázquez se 'colaba' en la casa para comunicarle algo que la dejaba de rodillas pidiendo por favor que no le hicieran eso...

"Te hemos ocultado algo, se acaban de cerrar las puertas, vas a pasar allí la noche", anunciaba el presentador y la colaboradora acababa pidiendo por favor que no: "Dime que no es verdad, por favor, dime que no".

El público estallaba en aplausos para animar a la colaboradora, que se quejaba: "Esto ya me lo hicisteis una vez y me dio un ataque de ansiedad ¡Me quiero ir a mi casa!", gritaba. Argumentaba que no tenía ni ropa ni su bolsa de aseo, pero el presentado le explicaba que la organización ya lo había tenido en cuenta.