Jorge Javier Vázquez se confiesa: "No veía salida y Mila me ha reconciliado con la vida"

“Es que no veía salida, llevaba unos meses que no veía ningún tipo de salida, me veía incapaz, había perdido la ilusión no tenía ganas de nada, no me hacía ilusión nada, había perdido la curiosidad, lo achacaba a la pandemia, pero por eso digo para mí, cuando pude verla… A mí Mila me ha reconciliado con la vida”.