María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez nos hablan de la actitud de Mila hasta el final: "Ella ha dicho cómo quería que fuera todo"

María Teresa Campos se rompe hablando del funeral: “Yo miraba y decía no me puedo creer que ella esté ahí”

Jorge Javier Vázquez nos habla de la llamada que recibió Mila de su oncóloga durante su penúltima participación en 'Sálvame'

“Me advertían de la gravedad y yo no quería verlo”, decía el presentador

María Teresa Campos ha intervenido en ‘Sálvame’ visiblemente afectada tras la muerte de Mila Ximénez y con palabras de agradecimiento a Jorge Javier Vázquez: “Te admiro porque estás haciendo el programa como ella querría, como si no hubiera pasado nada pero yo soy más débil”.

“Tú eres más amigo, ella era todo para ti”, reconocía la presentadora y nos confesaba que durante la misa aún no podía creer lo que había pasado: “Yo miraba y decía no me puedo creer que ella esté ahí”.

“Perdonadme”, se disculpaba la presentadora, rompiéndose. Jorge Javier Vázquez, visiblemente emocionado, le decía que hasta ahora habían confiado en la fuerza de Mila y no habían querido ver lo que sucedía.

“Ha tenido valentía para morir, cómo ha pedido que fuera su muerte”, decía Teresa y Jorge Javier explicaba que Mila ha dejado claro cómo quería que fuera todo: “Ella ha escogido cómo quería que fuera todo… ese momento de estar con tu familia y hablar de la música, la ropa ¡Escogió hasta el traje! Esa placidez nos tiene que reconfortar a todos”.

El presentador se sinceraba y es que se cabreaba cuando Mila se quejaba: “Me daba rabia, pero claro, no era eso, es que yo no podía aceptar que a ella le pasara algo y con el mínimo dolor que tuviera yo decía ¿Cómo le va a pasar algo a mi colega? No podía tolerarlo”.

La llamada que Mila Ximénez recibió en 'Sálvame' de su oncóloga

“Me advertían de la gravedad y yo no quería verlo”, continuaba diciendo Jorge Javier y nos contaba algo que no sabíamos. En la penúltima intervención de Mila Ximénez en ‘Sálvame’, justo el día que contó que si no le daban garantías no continuaría con el tratamiento porque quería vivir con calidad de vida, recibió una llamada de su oncóloga.