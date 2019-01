Miriam Saavedra, disgustada con Jorge Javier: “No me siento identificada con lo que has escrito sobre mí”

Pero la situación empeoraba, Miriam confesaba que ya no tiene ninguna relación con Koala (de quien era inseparable en ‘GH VIP’) y acababa por derrumbarse mientras Lydia Lozano le abrazaba. La colaboradora le invitaba a que le dijera a Jorge Javier Vázquez lo que opina de su último blog en ‘Lecturas’ y ella lo hacía entre lágrimas: “La verdad es que no me siento identificada con lo que has escrito sobre mí, tenía que decírtelo y no sabía cómo”.