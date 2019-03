Jorge Javier Vázquez interviene en directo en 'Sálvame' tras sufrir un ictus: "No quiero vivir con miedo"

"Ha sido… un episodio del que podría haber salido francamente mal", ha dicho Jorge Javier Vázquez evidentemente emocionado. 48 horas después de haber sido intervenido tras sufrir un aneurisma que desembocó en un ictus, el presentador ha explicado que ingresó por un fuerte dolor de cabeza. Antes hubo síntomas: sufrió un desmayo en Marrakech y mareos en la gala de 'GH DÚO' pero no le dio importancia. Ahora permanece ingresado, tiene que guardar un mes de reposo "absoluto" y seguir un tratamiento pero tiene algo claro: "No quiero vivir con miedo".

"El ictus me dio en Marrakech, tuve que coger un avión"

No le operaron de inmediato porque había desayunado y tenían que esperar. La intervención fue muy bien y solo después supo de verdad lo que había pasado: “Me dijo que cuando me desmayé había sufrido un ictus y que las consecuencias podrían haber sido muy graves”.

"No quiero vivir con miedo"

“No he querido saber qué gravedad pero las consecuencias podrían haber sido nefastas”, ha dicho el presentador pero no quiere recrearse en lo que pudo pasar: “No tengo pensamientos negativos, no quiero vivir con miedo”. Tiene claro que se lo ha pasado muy bien, que quiere seguir haciéndolo y bromeaba: “Me gusta vivir como vivo, no quiero verme ni con una mantita ni con un caldo ni como Carmen Borrego”.