Jorge Javier Vázquez recibe el alta médica: presentará ‘Supervivientes’ y ya ha hablado con Isabel Pantoja

“Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que puedo presentar ‘Supervivientes”, todos en ‘Sálvame’ saltaban y aplaudían ante la noticia mientras él nos explicaba que los últimos días ha estado un poco “inquieto”. Pero todo ha salido bien, el resultado ha sido muy bueno y la fase crítica está “totalmente superada”, con lo que el presentador tiene que empezar a recuperar su vida normal.