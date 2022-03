Tras estar unos momentos fuera, ambos se han sentado en privado en plató y ella le ha asegurado que "le duele lo que él le dice" y tras tranquilizarse ella no ha dudado en abrirse en canal con todo lo que ha pasado con su tía en las últimas horas: "Quien quiera que se lo crea y quien no quiera que no se lo crea, estamos en un país libre. Ella no lo sabía".