‘Sálvame’ ha tenido a unos acceso a unos audios de la propia Ángela en la que se intuyen conflictos y narra escenas de confrontación con su todavía marido: “Quiero recoger cosas y las mochilas de mis hijos”, decía en uno de ellos pidiendo a Josep María que se fuera a otra habitación. Con tono alterado y enfadado , aseguraba que quería recoger las cosas “pacíficamente” para irse y le pedía que no le hablara.

En otro de ellos, se le escucha decir desde la calle: “Me tenía sin acceso a la casa en la calle, ha cambiado la cerradura, está acostado detrás de este señor de seguridad”. No sabemos qué sucede al otro lado ni qué dicen pero Ángela sí le dice: “Gracias por dejar claro quién eres”.

Ángela se muestra fuera de sí, gritando a su marido, cuestionando su papel como padre, su dinero: "No es una persona normal, despistado como siempre. ¿Quieres pretender que tú me tienes miedo a mi? Tú me quieres putear. ¡Apártate, imbécil" Hablamos con Marta Català, periodista de investigación, sobre este turbio asunto.