Julio Ruz, sobre María Jesús Ruiz: "No rompió con Curro porque no tenían motivos y ella sabía la situación con su mujer”

Y es que el nuevo novio de María Jesús podría seguir casado con su mujer y haciendo vida de pareja a espaldas de la artista. Julio asegura que esto es real y que no han puesto fin a su relación nunca. Con su nuevo aspecto y bastante mejorado, Julio ha contado todo lo que sabe acerca de esta relación: “No han roto en ningún momento porque no tenían por qué romper, ella sabía la situación de Curro”.

"Cuando oigo las declaraciones de María Jesús me caliento y me cabreo. Pido perdón por lo de sinvergüenza porque no debería haberlo dicho, pero es que miente más que habla", ha dicho Julio. Ante sus declaraciones, los colaboradores creen que sigue "enganchado" y no la olvida. "Me da igual lo que haga con su vida pero hay algo que nos une y tengo que velar por ciertas cosas".