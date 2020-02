Ivonne Reyes cuenta cómo reaccionó cuando su hijo le comunicó que iba a participar en 'Supervivientes': "Mi respuesta fue el silencio"

Ivonne Reyes aún no puede creerse que su hijo sea uno de los concursantes de ‘Supervivientes’. A través de su perfil de Instagram, nos ha contado cómo reaccionó cuando Álex le contó que iba a participar en el reality: “En la vida pensé que mi hijo iba a hacer este planteamiento. Cuando me lo dijo mi respuesta fue el silencio, no supe qué contestar”.