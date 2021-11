El martes 2 de noviembre saltaban las alarmas tras saber que Julia Janeiro había acudido a urgencias acompañada de su actual pareja, Álex Balboa. Estuvo en el Hospital General de Getafe desde las 12.30 h hasta nueve horas después y alguien de su entorno nos cuenta que no está bien y que sus padres lo están llevando muy mal: “Me das penilla porque es muy joven y no lo está pasando bien”.

24 horas después, Kiko Hernández aclaraba las dudas que han suscitado sus palabras: “La sacamos del esquema de que pueda ser una niña problemática o se meta en peleas no, no, todo lo contrario. Juls es una niña que está pasando por un proceso muy complicado en su vida pero no porque lo esté buscando, le ha venido a ella”.