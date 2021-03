Un compromiso que, inesperadamente, sacaba de sus casillas a Kiko Hernández que arremetía contra él. “No se lo cree ni él. A mí me encantaría que Amador cumpliese la promesa que le ha hecho a José Antonio León pero yo ya llevo unos cuantos años aquí… Yo me juego, para todo el equipo del programa, hasta el próximo 25 de marzo de 2022, a traer todos los días jamón ibérico y tarta , si cumple esa palabra”

“¿Por qué? Porque es mentira, porque este señor gratis no hace nada… lo que no sirve es tomar el pelo a compañeros del programa. ¡No tomes el pelo, Amador, que eso no lo has hecho en tu p*** vida!”, continuaba el colaborador mirado a cámara.