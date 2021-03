Hernández puso ‘Rocío, yo sí te creo’ en su perfil y recibió un aluvión de críticas e insultos: “Se me ocurrió porque me salió del alma y a partir de ahí me decían sinvergüenza, que cómo digo eso… Primero, yo opino lo que me da la gana”.

"Me niego a decirle a esta señora que lo que está contando es mentira"

Además, el colaborador ha dejado claro que no presta atención a este tipo de comentarios y ataques que recibe: “Claro que no he estado en esa casa, pero la gente que dice que es mentira tampoco ha estado y yo me niego a decirle a esta señora que lo que está contando es mentira, me niego a participar en eso”.