Kiko Hernández asegura que la hija de Raquel Bollo ha demandado a Gustavo González y ella lo desmiente: "De momento no"

Kiko Hernández ha preguntado a Raquel Bollo si su hija ha demandado a Gustavo González. "De momento no", ha respondido la colaboradora. "Pues yo te aseguro que sí", le ha confirmado él. "Mi hija no ha puesto demandas, pero eso no quiere decir que todas las que ha puesto su pareja no sigan adelante". Los colaboradores han querido saber si el novio de Alma Cortés había tomado medidas legales. "Por supuesto porque está saliendo en muchas revistas, yo entiendo que hablen de ella que es mi hija, que digan el nombre de él, pero entrar en su vida…no porque es anónimo", ha explicado Bollo.