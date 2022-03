Este jueves hemos conocido la razón por la que Belén Esteban ha estado casi un mes lejos del plató de ‘Sálvame’. La colaboradora ha revelado que ha tenido covid y que ha estado muchos días dando positivo. No ha tenido que ir al hospital y ha pasado la enfermedad en casa, pero ha tenido que estar muy controlada por sus problemas de azúcar.

Muchos de sus compañeros se han enterado hoy mismo de esta información y se han quedado helados. Kiko Hernández ha sido el más tajante: “Yo estoy muy enfadado contigo. Me dijeron ‘está un mes fuera, está de vacaciones y con sus proyectos”, le ha dicho a su compañera. Por eso ni se podía imaginar que lo estaba pasando mal por culpa del coronavirus.

Belén Esteban ha entendido perfectamente la reacción de Kiko Hernández: “Entiendo que estéis enfadados. No quería preocuparos. (…) Sé que hubierais estado ahí, pero para qué os iba a preocupar si no podíais hacer nada”. Su compañero no se ha mostrado conforme porque cree que, al menos, podrían haberla llamado para animarla.