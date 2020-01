La polémica con Mila Ximénez divide a Kiko Hernández y Belén Esteban: "¿Qué me estás contando? He sido yo el que ha sacado la cara"

"¿Qué pasa que solo lo podéis recordar vosotros y yo no? La vida no va así", se quejaba Belén y a Kiko se le acababa la paciencia: "Que no escuchas Belén, que he hablado con Mila en privado y le he dicho que no es tan grave, que la entiendo pero que no nos acordamos de todo lo que dijimos de Belén. Eso se lo he dicho yo ¿Qué me estás contando? ¡Si he sido el que ha sacado la cara! No solo no he metido mierda sino que he intentado que dos amigas se hablen".