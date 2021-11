Carmen Alcayde siembra la polémica con este comentario en 'Sálvame': "No me creo el duelo de Isabel Pantoja"

Kiko Hernández reaccionaba: “¡Qué barbaridad!”

Carmen Alcayde: "Estará dolida pero que no venga con que abraza las cenizas cuando tendría que abrazar a sus hijos”

“No me creo el duelo de Isabel Pantoja igual que no me creo lo de viuda de España con lo mal que iba la relación con Paquirri”, afirmaba Carmen Alcayde en 'Sálvame' y su comentario desataba el caos en el plató del programa en general y con Kiko Hernández en particular.

“¡Qué barbaridad!”, susurraba el colaborador y Belén Esteban plantaba cara a su compañera: “¿A ti te gustaría que dijeran eso?”. La reacción de sus compañeros hacía matizar a Carmen, que acotaba que no entiende que este duelo sea motivo para no favorecer el acercamiento de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

"Me parece tremendo"

“No me creo que sea un impedimento, que no permita que sus hijos tengan un entendimiento y que no filtre audios a este”, decía en referencia a Kiko Hernández y el aludido replicaba: “Este tiene un nombre y me parece una burrada lo que acabas de decir”.