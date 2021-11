Pero sobre todo, le molestó que Kiko hablara de supuestos problemas domésticos que Isa y Asraf habrían tenido. Es más, afirma que su hermana le ha llamado en algunas ocasiones y le ha llegado a pedir que fuera a buscarla tras una discusión. “Siempre, como dice él, no ha sido. Fue solo esa vez y él no fue a recoger a su hermana a las tantas de la mañana, no fue así. Que utilice esto para hacer daño a su hermana y a mí…”, se quejaba Asraf.