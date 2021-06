“Yo estuve cuando salí de ‘Gran Hermano’ y te juro por dios que no sé por qué acabé ahí , ni cuando salí de esa casa…, no lo recuerdo”, aseguraba el colaborador.

“Recuerdo que iba con más gente del programa, que quedamos para cenar y acabamos en la casa de José Luis Moreno, y no recuerdo más, es que, si no lo diría”, insistía Kiko. “Recuerdo la piscina, recuerdo el puentecito ese...”, contaba ante las bromas de los compañeros. “No, yo al día siguiente estaba perfecto, no me dolía nada”, decía.