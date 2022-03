Kiko Hernández: “He tenido covid y he estado muy mal. Me puse a llorar al médico porque pensaba que me iba a morir”

Kiko Hernández ha vuelto a ‘Sálvame’ tras varios días ausente. Nos ha explicado que ha tenido covid y que lo ha pasado muy mal: “He tenido fiebre de 39º y 40º y no me la bajaban. Y principio de neumonía”.

Hoy es el primer día que el colaborador da negativo y que se levanta de la cama, según ha contado: “Me faltaba el aire, no podía ni hablar”. Además, estuvo a punto de ser ingresado en el hospital: “Un día estaban decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Me puse a llorar al médico que si me iba a morir”.