“Tienes una paciencia…”, decía Jorge Javier, intentando calmar los ánimos, pero a la vista de que no lo conseguía, decía: “¿Quieres que me lleve a Kiko de plató? ¡Me lo llevo!” Sin embargo, Kiko no iba a dejar que ese momento se produjera: “Tampoco lo entiendo, me voy yo ¡Me voy! ¡Que se quede la digna!”