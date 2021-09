Alejandra Rubio responde a Bigote Arrocet y defiende a Teresa Campos: "Lo está pasando mal por ti"

Bigote Arrocet y Terelu protagonizan el cara a cara más esperando en 'Secret Story'

Edmundo asegura que sigue queriendo a María Teresa Campos, aunque no está enamorado de ella

Alejandra Rubio, contesta al humorista chileno: "Ma fastidia que diga que la quiere"

Bigote Arrocet se ha abierto en 'Secret Story' de su relación y ruptura con María Teresa Campos, asegurando que muchas de las cosas que se han dicho en estos años no son verdad, algo que Terelu le reprochó en su cara a cara en el programa. Pese a que Edmundo afirmó que no se debería molestar a Teresa, tras la preocupación que le mostró su hija, este ha vuelto a hablar sobre ella con sus compañeros.

Bigote Arrocet habla con sus compañeros del cara a cara con Terelu Campos

Bigote, tras su conversación con Terelu, seguía negando a sus compañeros que él haya dejado a la que fuera su pareja a través de un mensaje de móvil: "Rara la cosa, ¿no? Yo nunca he hecho ninguna declaración, a mí me han ido a buscar para pagar un dineral para que yo haga declaraciones y nunca hice ninguna. Lo que no me imaginé yo que al cabo de dos años, íbamos a seguir con el mismo tema". Además, Edmundo ha asegurado estar cansado del tema: "Estoy hasta aquí: el chulo, el que no paga las cuentas, el que lo echan de la casa,..."

Edmundo se emociona hablando de Maria Teresa Campos

"A mi me duele porque yo quiero a Teresa, no estoy enamorado de ella, pero yo la quiero a ella", le explicaba Edmundo a sus compañeros, mientras se emocionaba. Mostrando ternura por ella y por cómo lo puede estar pasando: "Me acuerdo de ella y me da una ternura... se lo que debe de estar pasando, conociéndola. Lo tiene que estar pasando mal, muy mal, por culpa de esta guarrada. Ella es buena gente, ella hace todo por sus hijas". Y añade: "Ya hablaré con ella en su debido tiempo".

Alejandra Rubio contesta a Edmundo: "Me fastidia que diga que la quiere"