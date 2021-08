Kiko Hernández reconoce su error con Terelu Campos: "Me he portado mal contigo"

“Una amiga me dijo: ‘Que nunca se te olvide lo que Terelu hizo por una persona muy especial para ti y que no se te olvide lo que a esa persona le gustaría que tuvieras de trato con Terelu”, reconocía el colaborador, dando un paso atrás: “Si te he ofendido te pido disculpas otra vez, perdóname”.

Kiko reconoce que no puede evitar “calentarse” pero si pone en una balanza lo malo con todo lo que ha hecho por él, tiene claro lo que pesa más: “Me he portado mal contigo este último año, porque soy yo que si no, diría que me he portado como un hijo de tal”.