La advertencia de Kiko Hernández al supuesto novio del Maestro Joao: "Aléjate de las personas tóxicas"

Sin embargo, la historia sufría una vuelta de tuerca en directo. Un chico se ponía en contacto con 'Sálvame' asegurando que mantiene una relación desde hace 11 años con Alberto, el aludido lo negaba y Kiko Hernández llegaba a un acuerdo con él para que demostrara su verdad: le dejaría leer los mensajes de su móvil para comprobar que no está traicionado a su pareja. Sin embargo, lo que ha impactado al colaborador ha visto sobre la relación de Joao y Alberto.

“Aléjate de las personas tóxicas que solo te quieren para hacerte daño y con un beneficio”, le ha advertido el colaboradora a Alberto. Con lo que ha leído se ha dado cuenta de que no hay “ ningún tipo de montaje”, pero sí “otra cosa mucho más sucia y fea”. De hecho, dirigiéndose a Alberto le ha ofrecido su ayuda: “Prefiero prestarte el dinero si lo necesitas a que este señor te diga vente, haz la maleta que tengo algo para ti”.

“Hay gente muy tóxica que, con tal de estar con una persona de 20 años, dan el oro y el moro”, ha añadido el colaborador pero Alberto no quería decir nada. “No sé qué responder”, decía el joven y, cuando le preguntaban si tiene las sensación de que Joao ha intentado aprovecharse de él, respondía: “Supongo que no, pero no lo sé”.