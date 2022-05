Kiko Hernández, sobre el concurso de Kiko Matamoros: "Me está decepcionando como superviviente"

El colaborador le ha dedicado unas palabras a sus compañeros, a quiénes ha juzgado como concursantes y como supervivientes del reality más famoso de Telecinco. " Kiko Matamoros me está decepcionando. Le está pasando factura física y emocionalmente el concurso. Tanto, que ha declinado participar en las dos últimas pruebas y ha pedido la nominación de sus compañeros, hecho que me decepciona bastante".

También ha querido lanzar un mensaje de ánimo y apoyo a su amigo: "Eso sí, anima el cotarro como nadie generando contenido. Me está encantando su humor, su sátira y la ironía que derrocha con sus compañeros".

Por otro lado, también ha hablado de su compañera Anabel Pantoja: "También me está decepcionando en el concurso. Vaga, prepotente, protagonista y no es capaz de levantarse ni una sola noche a cuidar el fuego". Aunque también añade: "Lo único que me reconcilia es que en las pruebas lo está dando todo".