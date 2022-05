Jorge Javier Vázquez ataca a Rocío Flores: "Es más manipuladora que su padre. Es una versión corregida y aumentada de Antonio David"

Jorge Javier cree que, tras la emisión de este documental, ha sucedido todo lo que estaba previsto: "Primero, se produjo un cataclismo, una división absurda entre quien se creía a Rocío Carrasco y quien no se la creía, como si esto fuera un ‘GH’ cualquiera, y no. Estábamos hablando de una cosa importantísima, que es la violencia de género, y, como sucede en muchísimos casos, a quien siempre se cuestiona es a la víctima. Ahora, conforme va pasando el tiempo, el testimonio se va asentando. Y estamos viendo cómo todo lo que contó Rocío Carrasco se ajusta a la realidad. Incluso lo que más se ha cuestionado, que era la ruptura de la relación con su hija, que es algo que hay muchísima gente que no lo puede llegar a entender".