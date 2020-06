Kiko Hernández, muy abatido, saca fuerzas para darle a Mila su máximo apoyo: "Te voy a agarrar la mano y no te voy a soltar"

Mila Ximénez ha anunciado que padece de cáncer de pulmón . La colaboradora de 'Sálvame' no se da por vencida y piensa luchar con todas sus fuerzas contra el tumor que los médicos le han detectado.

Al contarlo en 'Sálvame' los compañeros que estaban en el plató no pudieron contener las lágrimas al conocer la noticia. Mila les consoló asegurándoles que lo va a superar.

El emotivo mensaje de Kiko Hernández a Mila tras anunciar que padece de cáncer de pulmón

En el plató no estaba Kiko Hernández , pero intervenía a través de videollamada para mostrar públicamente su apoyo incondicional a su amiga.

Al principio Kiko no podía ni hablar de la emoción. El colaborador reconocía que se quedó impactado al saberlo y que en un comienzo no supo cómo actuar: "Lo que hay que hacer es dar ánimos y quitar importancia y yo he hecho todo lo contrario", confesaba.