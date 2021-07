Kiko Hernández, ante la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes': "Todos hemos ganado, como tienen deudas, parte del premio se lo va a quedar Hacienda"

Olga Moreno se ha alzado con el triunfo en ‘Supervivientes’ y su victoria provoca todo tipo de reacciones, entre ellas en ‘Sálvame’. Kiko Hernández, que no se había pronunciado hasta ahora, tomaba la palabra en plató para asegurar que, de alguna manera, “todos hemos ganado” y lo explicaba: “Como tienen deudas, parte del premio o el premio completo se lo va a quedar Hacienda”.

“Reprimirte no te has reprimido que todos los días teníamos un vídeo hablando de los niños”, decía Kiko Hernández tras escuchar las declaraciones de Olga Moreno que aunque entiende que forman parte de su familia, él estuvo en un concurso 101 días y no nombró a la suya: “Es verdad que tenía otra edad”.